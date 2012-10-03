Реклама Вконтакте

Необходимо составить 5 объявлений для соц.сети вконтакте по созданию сайтов для студии www.arahis.net (создание сайтов). Объявление состоит из заголовка (25 символов) и картинки (90 х 120 пкс).

В отклике напишите ответы:

1. Успешные примеры объявлений?

2. Какая средняя конверсия по вашим объявлениям?

3. Цена за 5 объявлений?

4. Сколько потребуется времени?

5. Какую информацию мне необходимо подготовить для вас?

Отклики без ответов на вопросы не рассматриваются.