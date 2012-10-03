Продвижение сайта по НЧ запросам. Поддержка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок155 просмотров

Имеется сайт по достаточно популярной тематике. Частично заполнен конетентом. Интересует оптимизация имеющегося контента + дальнейшее продвижение и наполнение сайта новым контентом. Подробности в ЛС либо в icq 338180650. Цену соответственно оговорим по объему необходимых работ.

13 лет назад
pmmdevelop
Виталик 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров