Продвижение сайта по НЧ запросам. Поддержка сайта

Есть несколько сайтов. Показатели нулевые, домены свежие. Нужно поднять каждому тиц до 10 только тематичными ссылками. Без спама, без хлама. Попасть под фильтры очень не желательно. Поднять нужно плавно, аккуратно. Не используя ...