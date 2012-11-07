Поднять тиц до 10

Есть несколько сайтов. Показатели нулевые, домены свежие.

Нужно поднять каждому тиц до 10 только тематичными ссылками.

Без спама, без хлама. Попасть под фильтры очень не желательно.

Поднять нужно плавно, аккуратно. Не используя сапу и подобных систем, ссылки должны быть размеещены раз и навсегда чтобы не платить каждый месяц мзду. Так я и сам смогу.

Обязательно отчет по размещенным ссылкам (например каталоги)

Сроки и цены рассматриваю ваши (за 1 домен)

Всего доменов сейчас 6. В ближайшее время будут еще.