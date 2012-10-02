Приватный проект для Переверзев Максим (Samplik)

Работу выполнил в содружестве с программистом Алисеевич Валерием на протяжении 2-х месяцев (из-за скорости работы программиста). Могу сказать, что Артур наверное самый лучший заказчик, с которым я работал когда-либо за почти 7 лет в SEO. Ответственный, надежный, ценящий качество и готовый за него платить и самое главное простой человек, но с Большой буквы. Очень надеюсь, наше сотрудничество будет долгим и взаимовыгодным.