Приватный проект для Переверзев Максим (Samplik)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен4 заявки131 просмотр

SEO-аудит, внутренняя оптимизация, курирование программинга и юзабилити сайта videobox.kz"

13 лет назад
videobox
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

bang-bang
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
13 лет назад
$480
60 дней
Максим - настоящий профи, работу делает кропотливо и досконально до мелочей, оченьь довольны, отдали сайт на постоянное продвижение, всем рекомендую
Работу выполнил в содружестве с программистом Алисеевич Валерием на протяжении 2-х месяцев (из-за скорости работы программиста). Могу сказать, что Артур наверное самый лучший заказчик, с которым я работал когда-либо за почти 7 лет в SEO. Ответственный, надежный, ценящий качество и готовый за него платить и самое главное простой человек, но с Большой буквы. Очень надеюсь, наше сотрудничество будет долгим и взаимовыгодным.

Заявки фрилансеров

bang-bang
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
13 лет назад