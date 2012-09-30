Нужны реальные пользователи в группу ВКонтакте

Для проекта weblancer.net/projects/436625.html нужен SEO-оптимизатор с опытом (репутацией, которой дорожит), который будет координатором процесса наполнения/оптимизации над контент-менеджерами, можно без них, если контент возьмете на себя. Цена за проект целиком с ...