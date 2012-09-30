Нужны реальные пользователи в группу ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки161 просмотр

Необходимо около 1700-2000 реальных пользователей с определенного подмосковного города, чтобы вступили в группу.

Обязательно наличие положительных отзывов и гарантий, оплата только по факту. нужно 100 пользователей в сутки.

пишите в icq 593-722-9

13 лет назад
balah
52 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров