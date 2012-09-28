Необходимо подобрать слова для запуска контекстной рекламы для ИМ косметики, исходя из товаров которые я сброшу. Основная задача - собрать как можно больше НЧ слов для каждого товара.(не меньше 25 на каждый товар) ...
Внутренняя оптимизация сайта
Для проекта weblancer.net/projects/436625.html
нужен SEO-оптимизатор с опытом (репутацией, которой дорожит), который будет координатором процесса наполнения/оптимизации над контент-менеджерами, можно без них, если контент возьмете на себя.
Цена за проект целиком с написанием контента.
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