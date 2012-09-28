Внутренняя оптимизация сайта

$6000
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт15 заявок338 просмотров

Для проекта weblancer.net/projects/436625.html

нужен SEO-оптимизатор с опытом (репутацией, которой дорожит), который будет координатором процесса наполнения/оптимизации над контент-менеджерами, можно без них, если контент возьмете на себя.

Цена за проект целиком с написанием контента.

HTML
13 лет назад
russkij777
Сергей 
52 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров