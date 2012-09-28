Требуется раскрутка интернет-магазина.

Магазину уже почти год. Товаров там всего около 200. В начале сентября очень сильно упали продажи. Примерно в это же время на сайт была сильная DDOS атака (возможно она както повлияла ). Позиции сайта по разным ключам где сильно упали, а какието наоборот поднялись в топ ( но результата как такового нету )

1) Выяснить причину снижения продаж. Исправить ошибки с этим связанные.

2) Увеличить количество целевых посетителей ( интересуют не шибко дорогие белые методы ).

Пишите сразу примерную цену за пункт 1, и также предложения по пункту 2.

Фрилансерам без отзывов просьба не беспокоиться.