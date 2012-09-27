Семантическое ядро для сайта

Есть описание целей сайта и ЦА которая ему нужна. Есть первичные ключи, дополнить их подходящими ключами из материалов сайта, придумать еще подходящих ключей, добавить еще ключей из раздела "что искали еще с этими словами", откинуть ненужные и непопулярные ключи, сформировать группы ключей, определить на какие страницы сайта внедрить группы ключей и на какие оставшиеся группы дописать контента.

Срок - сутки. Только для фрилансеров с отзывами и портфолио.

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