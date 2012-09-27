Семантическое ядро для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт7 заявок125 просмотров

Есть описание целей сайта и ЦА которая ему нужна. Есть первичные ключи, дополнить их подходящими ключами из материалов сайта, придумать еще подходящих ключей, добавить еще ключей из раздела "что искали еще с этими словами", откинуть ненужные и непопулярные ключи, сформировать группы ключей, определить на какие страницы сайта внедрить группы ключей и на какие оставшиеся группы дописать контента.

Срок - сутки. Только для фрилансеров с отзывами и портфолио.

Обязательно пишите примерную цену.

13 лет назад
szk87
38 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров