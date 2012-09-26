Ведение группы vk (мототехника).

Ведение группы http://vk.com/motoya

Обязанности:

- Рассылка приглашний - 40 в день (только целевой аудитории, живым людям).

- Модерация - ежедневно, не меньше 3х раз в день.

- Сообщение развлекательного характера - ~1 в день. Упор на качество, а не количество. Баяны не приветствуются. Все сообщения проходят премодерацию.

- Акция (скидка) - 1 в неделю. Подготовка баннера, отслеживание результатов.

- Конкурс - 1 в месяц.

- Взаимодействие с владельцами тематических групп, управление выделенным бюджетом, размещение рекламы, анализ результатов.

- Подготовка отчетов - еженедельно.

Требования:

- Грамотность и аккуратность в оформлении текстов.

- Умение четко излагать свои мысли.

- Адекватное ч.ю. Нестандартный подход и креативность приветствуются.

- Ответственность и пунктуальность.

- Навыки работы в графических редакторах.

- Увлеченность мототематикой. Обширные теоретические познания, касающиеся мотоэкипировки.

Условия:

- Оплата договорная (в том числе зависит от объемов работ).

- Товары motoya.ru по оптовым ценам.

- В перспективе - бонусы от результатов.