Ведение группы vk (мототехника).

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки111 просмотров

Ведение группы http://vk.com/motoya

Обязанности:

- Рассылка приглашний - 40 в день (только целевой аудитории, живым людям).

- Модерация - ежедневно, не меньше 3х раз в день.

- Сообщение развлекательного характера - ~1 в день. Упор на качество, а не количество. Баяны не приветствуются. Все сообщения проходят премодерацию.

- Акция (скидка) - 1 в неделю. Подготовка баннера, отслеживание результатов.

- Конкурс - 1 в месяц.

- Взаимодействие с владельцами тематических групп, управление выделенным бюджетом, размещение рекламы, анализ результатов.

- Подготовка отчетов - еженедельно.

Требования:

- Грамотность и аккуратность в оформлении текстов.

- Умение четко излагать свои мысли.

- Адекватное ч.ю. Нестандартный подход и креативность приветствуются.

- Ответственность и пунктуальность.

- Навыки работы в графических редакторах.

- Увлеченность мототематикой. Обширные теоретические познания, касающиеся мотоэкипировки.

Условия:

- Оплата договорная (в том числе зависит от объемов работ).

- Товары motoya.ru по оптовым ценам.

- В перспективе - бонусы от результатов.

13 лет назад
motoya
Павло 
41 год
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется администратор группы ВК, Facebook

    Добрый день! Для туристического портала требуется создать и продвинуть группу (сообщество) в соцсетях ВКонтакте и Facebook. Требуется: 1) Создать группу, первоначальное наполнение. - описание группы - создание ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • СЕО аудит сайта

    Нужен СЕО аудит очень большого форума работающему на xenforo По итогу нужен отчет в текстовом формате, такой который был бы ТЗ программисту-верстальщику, по которому можно было бы устранить все недочеты в оптимизации ...

    XenForo
    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Наполнить сайт контентом

    Сайт промышленной тематики. Планируется добавить 2000 страниц, по ключевым запросам, которые я буду предоставлять. Один ключевой запрос – одна страница по теме опубликованная на сайте. Страница это картинка небольшая по теме + текст сухой информативный ...

    Поисковые системы (SEO)25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Настройка электронной коммерации в Гугл аналитике

    Здравствуйте! Нужна помощь в настройке электронной коммерации в гугл аналитике, а именно необходимо, чтобы были известны такие показатели: 1. Из какого источника чаще люди покупают 2. Сколько в среднем проходит от 1-ого ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Составление англоязычной кампании в google adwords

    Необходимо составить и обслуживать рекламную компанию для англоязычного сайта для англоговорящей аудитории в google adwords. (написание текстов объявлений, оптимизация бюджета) Требования - отличное знание дела и превосходное знание английского языка. ...

    Google Ads
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта по Беларуси.

    $1000

    Продвижения сайта по Беларуси. Цель-привлечение целевого трафика, увеличение объема продаж. Бюджет 500-1000$ в месяц ( в зависимости от ожидаемой эффективности мероприятия) План работ. 1.Составление мероприятий. 2.Просчет бюджета исходя ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение сайта на Россию

    $2000

    Продвижения сайта на Россию. Цель-привлечение целевого трафика, увеличение объема продаж. Бюджет-1000-2000$ в месяц ( в зависимости от ожидаемой эффективности мероприятия) План работ. 1.Составление мероприятий. 2.Просчет бюджета исходя из ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Контекстная реклама в поисковой системе Google

    $50

    Необходимо оформить рекламную компанию в поисковой системе Google для ближайшего мероприятия: http://innerdesign.org/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=119&amp;Itemid=102 - оплата за каждый клик реального посетителя на сайте - целевая аудитория - Украина, Россия - сфера ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад