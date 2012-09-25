Настройка электронной коммерации в Гугл аналитике

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок93 просмотра

Здравствуйте!

Нужна помощь в настройке электронной коммерации в гугл аналитике, а именно необходимо, чтобы были известны такие показатели:

1. Из какого источника чаще люди покупают

2. Сколько в среднем проходит от 1-ого посещения до дня покупки

3. Сколько людей покупают в дальнейшем больше, чем 1 товар

Напишите:

1. Сможете ли вы это сделать?

2. Сумма

3. Когда сможете это сделать

13 лет назад
markusminsk
Алексей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров