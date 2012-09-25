Настройка электронной коммерации в Гугл аналитике

Здравствуйте!

Нужна помощь в настройке электронной коммерации в гугл аналитике, а именно необходимо, чтобы были известны такие показатели:

1. Из какого источника чаще люди покупают

2. Сколько в среднем проходит от 1-ого посещения до дня покупки

3. Сколько людей покупают в дальнейшем больше, чем 1 товар

Напишите:

1. Сможете ли вы это сделать?

2. Сумма

3. Когда сможете это сделать