Контекстная реклама в поисковой системе Google

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт2 заявки121 просмотр

Необходимо оформить рекламную компанию в поисковой системе Google для ближайшего мероприятия: http://innerdesign.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=102

- оплата за каждый клик реального посетителя на сайте

- целевая аудитория - Украина, Россия

- сфера - семинар по ТАНТРЕ

13 лет назад
richigor
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров