Продвиженец (сайт агентства недвижимости)

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт6 заявок155 просмотров

Нужен менеджер по продвижению на полный рабочий день в будни (зарплата - фикс, обсуждается, рассмотрим Ваши предложения)

Требования:

1) НЕ студент

2) Интерес к постоянной, стабильной работе

3) Знание тематики недвижимости (желательно пример в портфеле)

4) Желательно из России, но не обязательно

Жду резюме, портфолио и пожелания по зарплате за месяц работы на [email protected]

13 лет назад
lyubsy
Любовь 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Раскрутка сайта

    Нужно продвинуть сайт www.print-label.ru по ключевым словам в топ 10 Регион: Россия Поисковая система в которой хотелось бы видеть результат это Яндекс, Гугль, Майл.ру Основные ключевые слова: этикетки изготовление этикеток ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Размещение ссылки в Википедии.

    Написана статья об электротехническом изделии. Размещена на Википедии. Все сделано качественно и достоверно. Нужна поддержка в размещении ссылки на наш сайт, где идет продолжение описания изделия. Ваши предложения, гарантии.

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка сайта

    Нужно продвинуть сайт www.print-label.ru по ключевым словам в топ 10 Регион: Россия Поисковая система в которой хотелось бы видеть результат это Яндекс ру, Гуг.ру, Майл.ру Основные ключевые слова: этикетки изготовление ...

    Поисковые системы (SEO)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка интернет-магазина

    Нужна внутренняя оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах Yandex, Google (koleso-oz.ru) Необходимо поднять сайт по выдаче на 1–5 позицию по запросам связанным с продажей шин и дисков. Только белые методы продвижения. Ищу ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Joomla компонент k2

    Поставил на сайт компонент K2 импортировал статьи. Чёт как я понял этот компонент создает огромное колличество дублей. вообщем надо оптимизировать этот компонент убрать всё лишнее закрыть от индексации. особенно при открывании получаются ссылки ...

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание ядра запросов

    Сайт: http://www.astroacademy.spb.ru/ 1. Формирование Ядра запросов 1.1. Сформировать ядро запросов (предоставить таблицу с ядром запросов, и количеством запросов по гугл/яндекс с разбивкой на прямые вхождения и общие. 1.2. Распределить ядро запросов между страницами сайта ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад