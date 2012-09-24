Продвиженец (сайт агентства недвижимости)

Нужен менеджер по продвижению на полный рабочий день в будни (зарплата - фикс, обсуждается, рассмотрим Ваши предложения)

Требования:

1) НЕ студент

2) Интерес к постоянной, стабильной работе

3) Знание тематики недвижимости (желательно пример в портфеле)

4) Желательно из России, но не обязательно

Жду резюме, портфолио и пожелания по зарплате за месяц работы на [email protected]