Работа над внутренней оптимизацией сайта, составление ТЗ для программиста и человека который будет работать над наполнением. Отслеживание работы по оптимизации
Создание ядра запросов
Сайт: http://www.astroacademy.spb.ru/
1. Формирование Ядра запросов
1.1. Сформировать ядро запросов (предоставить таблицу с ядром запросов, и количеством запросов по гугл/яндекс с разбивкой на прямые вхождения и общие.
1.2. Распределить ядро запросов между страницами сайта
1.3. Создать заголовки, описания, ключевые слова для страниц сайта
1.4. Создать «удобные» урлы
Ориентировочная структура в прикрепленном файле
Оставляя заявку указывайте дату и год рождения (можно в личку)
Пример:
аренда квартир киев 165000 9900 11015 1031
аренда квартиры киев 165000 1300 11015 1031
аренда квартир в киеве 165000 14800 11015 2684
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URL: http://www.newaddress.com.ua/arenda-kvartir-v-kieve
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