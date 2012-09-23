Создание ядра запросов

Сайт: http://www.astroacademy.spb.ru/

1. Формирование Ядра запросов

1.1. Сформировать ядро запросов (предоставить таблицу с ядром запросов, и количеством запросов по гугл/яндекс с разбивкой на прямые вхождения и общие.

1.2. Распределить ядро запросов между страницами сайта

1.3. Создать заголовки, описания, ключевые слова для страниц сайта

1.4. Создать «удобные» урлы

Ориентировочная структура в прикрепленном файле

Оставляя заявку указывайте дату и год рождения (можно в личку)

Пример:

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URL: http://www.newaddress.com.ua/arenda-kvartir-v-kieve

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