Работа над внутренней оптимизацией сайта, составление ТЗ для программиста и человека который будет работать над наполнением. Отслеживание работы по оптимизации
Поиск начинающих SEO-оптимизаторов
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.
Я провожу набор в свою команду людей, заинтересованных в теме "оптимизация и продвижение сайтов".
Не нужны крутые специалисты. Нужны начинающие, желающие учиться, выполнять интересные задачи люди.
В команде будет человек 5. Всё общение будет вестись в общем чате, а все задачи, сроки и стоимость их выполнения - на одном сайте-сервисе для работы команды.
Задачи бывают следующие:
1) Аудит сайта, выявление его слабых мест
2) Оптимизация контента, мета-тегов
3) Постинг по форумам и доскам обьявлений
4) Подготовка сайта к продвижению
5) Непосредственное участие в продвижении
6) И много-много-много самых разных задач
Оплата будет хоть ежедневно по выполненным задачам и отчёту.
Главные цели - создать, сдружить и объединить команду, которая будет заниматься СЕО, СМО, СММ-продвижением сайтов.
Моя цель - научить Вас тому, что знаю. Отвечать на все вопросы, консультировать, помогать.
Постоянные бонусы. Рабочие семинары и дискуссии.
От Вас: грамотность, заинтересованность, умение учиться, старание, терпение, позитивное настроение, приятное общение, понимание и не так уж и много времени)
Писать тут, в этом проекте. Оставляйте свои данные - я с Вами свяжусь.
С ув. Сердюков Д.А.
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