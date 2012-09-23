Поиск начинающих SEO-оптимизаторов

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры.

Я провожу набор в свою команду людей, заинтересованных в теме "оптимизация и продвижение сайтов".

Не нужны крутые специалисты. Нужны начинающие, желающие учиться, выполнять интересные задачи люди.

В команде будет человек 5. Всё общение будет вестись в общем чате, а все задачи, сроки и стоимость их выполнения - на одном сайте-сервисе для работы команды.

Задачи бывают следующие:

1) Аудит сайта, выявление его слабых мест

2) Оптимизация контента, мета-тегов

3) Постинг по форумам и доскам обьявлений

4) Подготовка сайта к продвижению

5) Непосредственное участие в продвижении

6) И много-много-много самых разных задач

Оплата будет хоть ежедневно по выполненным задачам и отчёту.

Главные цели - создать, сдружить и объединить команду, которая будет заниматься СЕО, СМО, СММ-продвижением сайтов.

Моя цель - научить Вас тому, что знаю. Отвечать на все вопросы, консультировать, помогать.

Постоянные бонусы. Рабочие семинары и дискуссии.

От Вас: грамотность, заинтересованность, умение учиться, старание, терпение, позитивное настроение, приятное общение, понимание и не так уж и много времени)

Писать тут, в этом проекте. Оставляйте свои данные - я с Вами свяжусь.

С ув. Сердюков Д.А.