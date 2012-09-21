Настроить рекламную кампанию в Яндекс.Директ

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок132 просмотра

Нужно настроить рекламную кампанию, можно на вашем аккаунте за процент, тематика связанная с созданием сайтов, нужно нагнать побольше трафика по ключевым словам типа «сайт своими руками», «как сделать сайт», «сайт бесплатно», «как создать сайт».

Кому интересно, просьба подавать заявки.

13 лет назад
zoomua
34 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Рассылка на доски объявлений.

    Необходимо выполнить рассылку на доски объявлений. Тематика - создание сайтов. Жду ваших цен и сроков. Без этого предложения не рассматриваю. Только для фрилансеров с отзывами. Предоплата 50%

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Помощь в работе с программой VKbot (Раскрутка ВК)

    Нужна помощь в раскрутке группы/встречи Вконтакте. Есть программа VKbot Расширенная версия Нужна консультация, рабочая стратегия раскрутки с помощью этой программы. Подродности в скайп или icq ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Оптимизация сайта

    $250

    1. Подобрать ключевики по теме высокоточные подшипники, европейские подшпиники. 2. Оптимизироваьт сайт prom-shari.ru под эти ключевики. 3. Зарегистрировать под эти ключевики сайт на досках и т.д.

    Поисковые системы (SEO)18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Новый сайт в ТОР-10

    Новый сайт нужно двинуть по кейвордам в приложении. Жду бюджетов (в разрезе ключевиков), сроков, варианты гарантии. dr.karlson(at)gmail.com Методы должны быть легальными (вернее не нелегальными, вариант - купим в сапе 300 ссылок и ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продвижение паблика в ВК

    $250

    Требуется раскрутить паблик. Живые посетители. Активные, не офферы , не боты. белыми методами. Тест. По результатам дальнейшее сотрудничество. Готов услышать ваши варианты и решения данной задачи. а также цену.

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Правильно настр. карту сайта для Google и Yandex

    Необходимо для сайта www.com-unit.ru (сайт на Joomla 1.5): 1) Правильно создать файл robot.txt 2) Правильно настроить компонент XMAP. Нужны карты сайта для картинок (yandex и Google). Карты сайта для картинок должны проходить валидацию

    Joomla
    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется внутренняя оптимизация сайта

    Требуется качественный анализ и внутренняя оптимизация сайта. Предложения по улучшению юзабилити сайта, их исполнение. Подготовка сайта к платному размещению в Яндекс Каталоге (один раз уже отказали). В первую очередь рассматриваются кандидаты с положительными отзывами по ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад