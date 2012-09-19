Требуется внутренняя оптимизация сайта

Требуется качественный анализ и внутренняя оптимизация сайта. Предложения по улучшению юзабилити сайта, их исполнение. Подготовка сайта к платному размещению в Яндекс Каталоге (один раз уже отказали). В первую очередь рассматриваются кандидаты с положительными отзывами по данной категории проектов.

сайт: www.lgr.ru