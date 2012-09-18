Бан Яндекса

Сайт создан на CMS Drupal, представляет собой доску объявлений.

Весь контент уникальный, регулярно добавляемый.

Гугл нормально относится, не кидает в бан.

Вылетел из Яндекса месяцев 4 назад, что только не пробовал - не получается вывести из бана. При обращении в саппорт Яндекса пишут "Ваш сайт еще не полностью удовлетворяет нашему пониманию качественного".

Перелопатил множество яндекс-справок, все соответствует их стандартам, однако что-то все-таки не так, ЧТО?

Хотелось бы чтобы вы проанализировали сайт и выявили "косяк", который я устраню.

Цены не загибайте, плачу по факту.

Ссылку на сайт каждому лично отправлю, тут публиковать не буду.