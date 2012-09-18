Здравствуйте! Срочно требуется полный аудит сайта. Суть такова, есть интернет - магазин игровой, вроде все оптимизировано, перелинковка хорошая, магазин открылся на домене с 2009 года зареганный, на нем был игровой портал. То ...
Бан Яндекса
Сайт создан на CMS Drupal, представляет собой доску объявлений.
Весь контент уникальный, регулярно добавляемый.
Гугл нормально относится, не кидает в бан.
Вылетел из Яндекса месяцев 4 назад, что только не пробовал - не получается вывести из бана. При обращении в саппорт Яндекса пишут "Ваш сайт еще не полностью удовлетворяет нашему пониманию качественного".
Перелопатил множество яндекс-справок, все соответствует их стандартам, однако что-то все-таки не так, ЧТО?
Хотелось бы чтобы вы проанализировали сайт и выявили "косяк", который я устраню.
Цены не загибайте, плачу по факту.
Ссылку на сайт каждому лично отправлю, тут публиковать не буду.
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