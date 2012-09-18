Продвинуть блог

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Закрыт2 заявки114 просмотров

Добрый день.

Женскому блогу http://hivemind.com.ua/ ТИЦ 20 ПР 2 с уникальным контентом, средняя посещаемость 700 человек в день требуется поднять показатель ТИЦа до 50 .

Интересует стоимость услуги и гарантии.

С уважением.

13 лет назад
EnmaAi
42 года
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров