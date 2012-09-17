Продвижение сайтов kafe-kmv.ru и kd.kafe-kmv.ru

Всем доброго времени суток.

Нужно продвинуть два сайта кафе:

кафе "Клуб любителей пива Мюнхгаузен": kafe-kmv.ru

кафе "Кавказский дворик": kd.kafe-kmv.ru

Регион: г.Пятигорск

Поисковые системы по которым в первую очередь хотелось бы видеть результат: Яндекс, Google

Основные ключевики:

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Плюс первый сайт должен вываливаться по ключевикам вида "мюнхгаузен" и "кафе мюнхгаузен". А второй, соответственно, по "кавказский дворик" и "кафе кавказский дворик".

Прошу указать цену и сроки по выводу в топ. А так же цену на дальнейшее поддержание позиций.