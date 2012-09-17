Есть сайт. Задача – разместить о нем информацию каталогах и на досках объявлений (всего 300 шт.). Информация вся будет предоставлена. Тема сайта: детское развлекательное шоу Алгоритм работы: ...
Продвижение сайтов kafe-kmv.ru и kd.kafe-kmv.ru
Всем доброго времени суток.
Нужно продвинуть два сайта кафе:
кафе "Клуб любителей пива Мюнхгаузен": kafe-kmv.ru
кафе "Кавказский дворик": kd.kafe-kmv.ru
Регион: г.Пятигорск
Поисковые системы по которым в первую очередь хотелось бы видеть результат: Яндекс, Google
Основные ключевики:
кафе
кафе пятигорска
кафе фото
банкет
банкетный зал
кавказская кухня
европейская кухня
Плюс первый сайт должен вываливаться по ключевикам вида "мюнхгаузен" и "кафе мюнхгаузен". А второй, соответственно, по "кавказский дворик" и "кафе кавказский дворик".
Прошу указать цену и сроки по выводу в топ. А так же цену на дальнейшее поддержание позиций.
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