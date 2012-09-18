Приватный проект для Переверзева Максима (Samplik)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен2 заявки185 просмотров

Выполнить сео-аудит для сайта.

13 лет назад
s1rca
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bang-bang
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
13 лет назад
$100
2 дня
Работу выполнил качественно и в срок. На мой взгляд проверил на сайте все, что только можно. Предложил алгоритмы по исправлению и улучшению работы сайта. Человек ответственный и приятный в общении.
Спасибо за интересный проект и отзывчивое отношение. С такими заказчиками как вы всегда приятно иметь дело. Желаю вашему сервису быстрейшего развития и приходите продвигать сайт :) P.S. Файл SEO-аудита: https://www.weblancer.net/users/Samplik/portfolio/1521897.html

Заявки фрилансеров

bang-bang
Максим 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов
13 лет назад