Нужен менеджер группы ВКонтакте с опытом рекламы

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт10 заявок337 просмотров

Требуется (менеджер-специалист или команда) для развития группы вконтакте. Задачи: пополнение контента интересными для целевой аудитории материалами, привлечение новых участников, поддержание интереса у существующих, эффективное анонсирование акций. Приветствуются методы вирусного маркетинга. Привыкшие тупо сливать бюджеты на рекламу - не обращайтесь, нужен человек привыкший к партизанской войне, а не к тупому тотальному артообстрелу рекламой.

12 лет назад
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

irrrinna
Ирина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад
$300
30 дней

Заявки фрилансеров

irrrinna
Ирина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
13 лет назад