Настройка Гугл аналитикс

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Закрыт1 заявка138 просмотров

Если используются разные каналы привлечения траффика, то просчитать

по каждому каналу отдельно и целиком по магазину.

1)Стоимость лида

2)Конверсия лидов в покупателя

3)Стоимость покупателя

4)Оборот

5)Средняя сумма чека

6)Количество транзакций на 1 покупателя

7)% повторных продаж

Просьба указывать стоимость настройки по 1 магазину(возможно их будет несколько).

13 лет назад
Sallah
47 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров