Оптимизация, консультация

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Завершен13 заявок199 просмотров

Здравствуйте, нужна оптимизация сайта bazar66.ru, и консультация по продвижению в ТОП

13 лет назад
NikitKo
Никита 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

dcspirit
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-4)
13 лет назад
$80
3 дня
Все хорошо, будем сотрудничать дальше...
Рекомендую Никиту как отлично заказчика и просто хорошего человека. Очень приятно сотрудничать. Был у меня 1 косяк (по времени сдачи проекта), но Никита вошел в положение и решили ситуацию мирно. Советую как ответственного и хорошего человека..

Заявки фрилансеров

dcspirit
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
23 отзыва(-4)
13 лет назад