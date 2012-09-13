Продвинуть сайт турфирмы в топ 10

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Закрыт17 заявок265 просмотров

Интересует с опытом продвижения турфирм. Регион Краснодарский край

Адрес www.bounty-travel.com

Предложения рассматриваются только с ценами

13 лет назад
Bounty_travel
Алина 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$1332
120 дней
И вправду как было написано в еще одном отрицательном отзыве ситуация повторилась. Человек не хочет / или не собирается заниматься небольшими проектами. Долго кормил завтраками. То яндекс плохо обновлял то еще что то. Вечные отмазки. В результате воз и ныне там . Хотя начиналось все неплохо. Но то что наобещал не выполнил даже на 40%. Если надо могу предоставить принтскрины переписок и всего чего угодно пишите в личку

Заявки фрилансеров

alekseye08
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад