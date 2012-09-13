Продвинуть сайт турфирмы в топ 10

И вправду как было написано в еще одном отрицательном отзыве ситуация повторилась. Человек не хочет / или не собирается заниматься небольшими проектами. Долго кормил завтраками. То яндекс плохо обновлял то еще что то. Вечные отмазки. В результате воз и ныне там . Хотя начиналось все неплохо. Но то что наобещал не выполнил даже на 40%. Если надо могу предоставить принтскрины переписок и всего чего угодно пишите в личку