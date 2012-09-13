Вывести сайт в топ Яндекса

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт9 заявок175 просмотров

Требуется вывести интернет-магазин tvoiaksessuar.ru в топ яндекса за 30-60 дней .

Начать раскрутку с 1 октября 2012 .

Задание будет считаться выполненным , при попадании магазина на первую страницу по запросам :

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13 лет назад
Associates
Антон 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад
$30
90 дней

Заявки фрилансеров

avhada
Артур 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов(-2)
13 лет назад