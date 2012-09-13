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Вывести сайт в топ Яндекса
Требуется вывести интернет-магазин tvoiaksessuar.ru в топ яндекса за 30-60 дней .
Начать раскрутку с 1 октября 2012 .
Задание будет считаться выполненным , при попадании магазина на первую страницу по запросам :
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