Нужен очень грамотный спец по Адвордс

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрытнет заявок95 просмотров

Необходимо запустить и отслеживать в течение первого времени 2 проекта по очень конкурентным тематикам: скидки и кредиты.

Я запускаю среднечастотные запросы в Адвордсе довольно успешно. А вот для высококонкурентных маловато практики.

Требуется именно Гуру! Только суперпрофи! Других не беспокоить!

Пишите желаемую оплату в заявке (заявки скрыты).

13 лет назад
antonygold
Антон 
48 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

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Нет заявок фрилансеров