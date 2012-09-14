Нужен очень грамотный спец по Адвордс

Необходимо запустить и отслеживать в течение первого времени 2 проекта по очень конкурентным тематикам: скидки и кредиты.

Я запускаю среднечастотные запросы в Адвордсе довольно успешно. А вот для высококонкурентных маловато практики.

Требуется именно Гуру! Только суперпрофи! Других не беспокоить!

Пишите желаемую оплату в заявке (заявки скрыты).