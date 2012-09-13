Расрутка сайта фотографа

1. Для начала, прошу сообщить о ошибках в сайте http://foto-krahmalnikova.com.ua/ которые могут вредить при продвижении, так-как сайт еще не приняли, пускай подправят если есть ошибки какие с точки зрения продвижения в поисковых системах.

2. Необходимо подготовить план раскрутки сайта по ключевым словам:

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Указать стоимость и сроки работы.

Необходимо ТОП 1-3 с оплатой за гарантированный результат.

Также прошу указывать методы продвижения, предпочтительно методами которые приносят долгий результат. Лучше вечный )

Прошу давать четкие ответы:

1. Все ошибки, чтоб программер подправил под сеошника сайт. По этим же замечаниям будем судить о профессионализме сеошника.

2. Указать стоимость в долларах, за гарантированный вывод каждого ключевого слова и сроки выполнения.

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