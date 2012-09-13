Если используются разные каналы привлечения траффика, то просчитать по каждому каналу отдельно и целиком по магазину. 1)Стоимость лида 2)Конверсия лидов в покупателя 3)Стоимость покупателя 4)Оборот 5)Средняя сумма ...
Требуется спец по SEO
В команду нужен специалист по SEO.
Обязательное условие - страна Украина, желательно Харьков или Полтава
Все подробности в личку.
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