С Юрием было приятно работать, но в связи с событиями на Украине проект затянулся и Юрий куда-то исчез. Никто долго не выходил на связь. Затем за проект взялся другой работник. Очень все затянулось. В итоге закончили проект только в июне 2015 года. Оплатила работу - выполнив тем самым все свои обязательства, но после переноса страницы на мой сервер появились некоторые ошибки, которые, при наличии всех обещаний, до сих пор не были испарвлены и человек, ответственный за устранение ошибок, не выходит на связь.