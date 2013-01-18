art-kub

Юрий art-kub

 
37 летУкраина/Полтава
12 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Профессиональное создание сайтов "под ключ"

Занимаемся созданием сайтов уже более 3-х лет.

За это время мы накопили огромный опыт в сфере веб-услуг.

Мы - это небольшая команда людей, которые любят свою работу и умеют ее делать.

Готовы предложить полный спектр услуг:

- написание ТЗ

- разработка дизайна

- верстка макетов (html5, css3, js)

- программирование (PHP, JS)

- работа с CMS (Joomla, MODx, WP)

- поддержка и продвижение сайтов

- также предлагаем верстку для рассылок (полная кроссмейлерность)

- верстка лендингом

- разработка скриптов любой сложности

Работаем только по предоплате (30-50% от стоимости проекта)

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Сотрудничаем с французским дизайнером Alexiy Budya.

Режим работы:

понедельник - пятница (10:00 - 21:00)

субота, воскресенье - выходные (возможна работа по договоренности)

PHPJavascriptHTMLJoomlaMODXВерстка лендингаВерстка макета
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Отзывы заказчиков
protravel
Алёна 
42 годаЛатвия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$600
3 балла
8 лет назад
Сайт для небольшой туристической фирмы
С Юрием было приятно работать, но в связи с событиями на Украине проект затянулся и Юрий куда-то исчез. Никто долго не выходил на связь. Затем за проект взялся другой работник. Очень все затянулось. В итоге закончили проект только в июне 2015 года. Оплатила работу - выполнив тем самым все свои обязательства, но после переноса страницы на мой сервер появились некоторые ошибки, которые, при наличии всех обещаний, до сих пор не были испарвлены и человек, ответственный за устранение ошибок, не выходит на связь.
Стартовые задачи были выполнены в полной мере. Проект затянулся по причине постоянного расширения задач. Но несмотря на это все доработки делались, при чем без увеличения бюджета. Далее по личным обстоятельствам, я был вынужден сменить как работу так и место жительства. Проект был передан другим разработчикам и он был доведен до завершения и передам клиенту, сайтом клиент успешно пользуется.
Ответный отзыв
eneoros
Роман 
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$400
8 баллов
9 лет назад
Разработка сайта
Достойная, внятная работа. Оперативные ответы на все запросы. Рекомендую.
Отличный клиент, четко сформулировал задачу, с оплатой тоже никаких проблем!
Ответный отзыв
leridi
53 годаГермания
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Сайт агентства по персоналу
Приятный опыт работы. Юрий всегда был на связи и реагировал без эксцессов на все мои новые пожелания сверх ТЗ. Рекомендую. Думаю, что продолжим сотрудничество.
Очень грамотный клиент, всегда четко формулирует задачу надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
vodavdom
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Виртуальный магазин на Joomla
Очень, очень, очень рекомендую этого исполнителя. Юрий сделал всю работу очень быстро, качественно и, что самое главное, креативно! Я осталась довольна сотрудничеством. Юрий очень тонко чувствует потребности заказчика и максимально точно воплощает их в жизнь. Не сомневайтесь, любой ваш заказ будет выполнен четко и грамотно. Будьте уверены, что он не оставляет ни свои работы ни заказчиков в трудные минуты и поможет, подскажет в каких-либо спорных ситуациях.
Грамотная постановка задачи, всегда на связи Претензий нет
Ответный отзыв
OmManiPedmeHum
Рза 
37 летАзербайджан
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Сайт-каталог ресторанов
Сотрудничеством с Юрием остались довольны. Мы работали над, достаточно, сложным и масштабным проектом для Австралии - http://gourmetinsydney.com/ Во время сотрудничества, Юрий не только выполнял поставленную задачу, но и вносил свои коррективы. Работа на 10 баллов
Хороший клиент
Ответный отзыв
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