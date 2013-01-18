Занимаемся созданием сайтов уже более 3-х лет.
За это время мы накопили огромный опыт в сфере веб-услуг.
Мы - это небольшая команда людей, которые любят свою работу и умеют ее делать.
Готовы предложить полный спектр услуг:
- написание ТЗ
- разработка дизайна
- верстка макетов (html5, css3, js)
- программирование (PHP, JS)
- работа с CMS (Joomla, MODx, WP)
- поддержка и продвижение сайтов
- также предлагаем верстку для рассылок (полная кроссмейлерность)
- верстка лендингом
- разработка скриптов любой сложности
Работаем только по предоплате (30-50% от стоимости проекта)
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Сотрудничаем с французским дизайнером Alexiy Budya.
Режим работы:
понедельник - пятница (10:00 - 21:00)
субота, воскресенье - выходные (возможна работа по договоренности)
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