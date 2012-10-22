OmManiPedmeHum

Рза OmManiPedmeHum

 
37 летАзербайджан/Баку
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Автоматизация резервации ресторанов и доставки еды

    $400

    Создается саит-каталог ресторанов, клубов и баров. Есть внутренняя страничка ресторана - http://gourmetinsydney.com/list/item...g-harbour.html Так вот необходимо внедрить в этот сайт систему онлайн резервации в разделе "Рестораны и Кафе" и онлайн заказа еды в разделе "Рестораны с Доставкой" ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Доработка уже существующего сайта (Joomla)

    $50

    Есть сайт-каталог ресторанов для австралийской аудитории. http://gourmetinsydney.com/ Нужны некоторые изменения и добавления. - Добавить виджеты Pinterest и Reddit в раздел с новостями. - Добавить все имеющиеся виджеты во внутреннюю страничку ресторанов с меню - Добавить на главную ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сайт-каталог ресторанов

    $250

    - Дизайн каждой странички включая заглавной готов. - Будет фильтр каждой кухни по ресторанам. - Поисковая система ресторанов Нужно программирование сайта с админкой Домен зарегистрирован

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Узкоспециализированный сайт меню ресторанов

    Шаблон сайта выбран - http://www.templatemonster.com/ru/demo/33541.html Логотип также готов. Вкратце: Сайт будет содержать меню ресторанов, баров, кафе. Только меню, т.е. никаких фотогаллерей, истории и преимуществ ресторанов. К ним будет прикреплен гугл мепс для быстрого определения нахождения ближайшего заведения и адрес. ...

    HTML
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
art-kub
Юрий 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Сайт-каталог ресторанов
Хороший клиент
Сотрудничеством с Юрием остались довольны. Мы работали над, достаточно, сложным и масштабным проектом для Австралии - http://gourmetinsydney.com/ Во время сотрудничества, Юрий не только выполнял поставленную задачу, но и вносил свои коррективы. Работа на 10 баллов
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