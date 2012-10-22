OmManiPedmeHum

Создается саит-каталог ресторанов, клубов и баров. Есть внутренняя страничка ресторана - http://gourmetinsydney.com/list/item...g-harbour.html Так вот необходимо внедрить в этот сайт систему онлайн резервации в разделе "Рестораны и Кафе" и онлайн заказа еды в разделе "Рестораны с Доставкой" ...
- $400Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть сайт-каталог ресторанов для австралийской аудитории. http://gourmetinsydney.com/ Нужны некоторые изменения и добавления. - Добавить виджеты Pinterest и Reddit в раздел с новостями. - Добавить все имеющиеся виджеты во внутреннюю страничку ресторанов с меню - Добавить на главную ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $250
- Дизайн каждой странички включая заглавной готов. - Будет фильтр каждой кухни по ресторанам. - Поисковая система ресторанов Нужно программирование сайта с админкой Домен зарегистрированВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Шаблон сайта выбран - http://www.templatemonster.com/ru/demo/33541.html Логотип также готов. Вкратце: Сайт будет содержать меню ресторанов, баров, кафе. Только меню, т.е. никаких фотогаллерей, истории и преимуществ ресторанов. К ним будет прикреплен гугл мепс для быстрого определения нахождения ближайшего заведения и адрес. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт11 лет назад