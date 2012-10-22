OmManiPedmeHum

Создается саит-каталог ресторанов, клубов и баров. Есть внутренняя страничка ресторана - http://gourmetinsydney.com/list/item...g-harbour.html Так вот необходимо внедрить в этот сайт систему онлайн резервации в разделе "Рестораны и Кафе" и онлайн заказа еды в разделе "Рестораны с Доставкой" ...