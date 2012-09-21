Узкоспециализированный сайт меню ресторанов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки126 просмотров

Шаблон сайта выбран - http://www.templatemonster.com/ru/demo/33541.html

Логотип также готов.

Вкратце:

Сайт будет содержать меню ресторанов, баров, кафе. Только меню, т.е. никаких фотогаллерей, истории и преимуществ ресторанов.

К ним будет прикреплен гугл мепс для быстрого определения нахождения ближайшего заведения и адрес. Сайт будет ежедневно пополняться новыми меню ресторанов.

Заинтересованных, прошу задавайть вопросы в ЛС.

Благодарю

HTML
13 лет назад
OmManiPedmeHum
Рза 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров