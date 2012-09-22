сайт firma4.prgmm.ru стоит флеш на главной текст сменяется нужно сделать такоеже тока другой текст я напишу какой , 4 предложения
Нужен кредитный калькулятор для Wordpress
Необходим кредитный калькулятор по типу
http://centrascredit.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=6
1. Калькулятор должен быть выполнен в виде плагина к wordpress 3.4.х, параметры-зависимости должны настраиваться в админке.
2. Калькулятор должен вставляться на любую страницу с помощью шорткода.
3. Необходима возможность вставлять одновременно несколько калькуляторов с разными параметрами.
4. Калькулятор должен иметь универсальный внешний вид, чтобы подходил к любым дизайнам сайтов.
Бюджет 1000 рублей.
Срок работ после выбора исполнителя — 10–15 дней
Предоплата 30% после первых показанных результатов.
Спасибо.
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