Нужен кредитный калькулятор для Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка140 просмотров

Необходим кредитный калькулятор по типу

http://www.domadengi.ru/

http://centrascredit.kz/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=6

1. Калькулятор должен быть выполнен в виде плагина к wordpress 3.4.х, параметры-зависимости должны настраиваться в админке.

2. Калькулятор должен вставляться на любую страницу с помощью шорткода.

3. Необходима возможность вставлять одновременно несколько калькуляторов с разными параметрами.

4. Калькулятор должен иметь универсальный внешний вид, чтобы подходил к любым дизайнам сайтов.

Бюджет 1000 рублей.

Срок работ после выбора исполнителя — 10–15 дней

Предоплата 30% после первых показанных результатов.

Спасибо.

WordPress
13 лет назад
anton9981
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$35
2 дня

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dependable
Виталий 
51 год
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад