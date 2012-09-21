PHP+MySQL изменение авторизации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок188 просмотров

Необходимо заменить авторизацию из формы (по логину и паролю) на авторизацию из файла config.php

И исправить выполнение скрипты при запуске, вместо выполнения после подтверждению (кнопка "ОК").

MySQLPHP
13 лет назад
vladw
Влад 
59 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
37 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров