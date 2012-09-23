Доработать скрипты календаря и выпадающего списка

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  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки124 просмотра

В проекте используется стандартные jQuery компоненты:

- датапикер (http://jqueryui.com/demos/datepicker/)

- выпадающий список (https://github.com/claviska/jquery-selectBox)

собственно надо сделать пару правок:

- задавать возможность открытия выпадающего списка сверху над полем ввода

- датапикер стоит рядом с выпадающим списком в котором интервалы времени, надо чтоб если выбрано сегодняшнее число некоторые интервалы времени скрывались в зависимости от текущего времени.

jQuery
13 лет назад
Cruiser_Group
Владимир 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$15
1 день
Сделано все быстро, грамотно и качественно - сотрудничеством доволен
Приятный в общении заказчик, понятно объяснил задачу.

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loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад