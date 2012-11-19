Разработка приложения под Joomla (эл. очередь)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка124 просмотра

Необходимо разработать приложение под Joomla.

8 таблиц, связанные между собой, формы для их заполнения, навигации,

несколько запросов для отображения информации в текстовом и графическом виде. 3 типовые формы для отображения этой информации.

Нужна простая реализация, желательно на каком-нибудь application builder типа Fabrik.

ТЗ во вложении

Joomla
13 лет назад
al2001
56 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$300
12 дней
Отличная работа. Немного выбились из сроков, но работа, по моему, была алгоритмически непростая - поэтому все в порядке. Пожелания, которые возникали по ходу работы и не могли быть предусмотрены на этапе формирования ТЗ были выполнены. В целом доволен сотрудничеством, думаю будем работать дальше.
Отличный заказчик – с Т.З. все четко уточнили. Помог в реализации. Вопроси, решаются бистро. С оплатой проблем нету.

Заявки фрилансеров

vreshch
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад