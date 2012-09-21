Необходимо создать сайт (каталог товаров)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Клиентская часть.

1. Главная страница.

Логин, пароль, ок (войти).

Три раза не правильный пароль - заблокировать IP (или пользователя) на сутки (допустим). Подскажите, как лучше? :)

2. Каталог продукции.

Слева вверху колонка артикул товара (типа меню), справа вверху фотографии-превьюшки. Под превьюшками через
артикул товара, серая звёздочка «Добавить в избранное». Если товар уже в избранном - желтая звёздочка. При повторном нажатии на желтую звездочку страница плавно перемещается вниз.

Внизу панель ИЗБРАННОЕ.

Надпись ИЗБРАННОЕ и в скобочках количество товара в избранном у клиента. Допустим: ИЗБРАННОЕ (5)

Потом чуть ниже фотографии-превьюшки избранного, под превьюшками через
артикул товара и надпись «Убрать из избранного», кликая на которую.

N. B. Вопросу размеров фотографий (равно как и дизайну страницы) внимания не уделять. Все фотографии и их превьюшки уже готовы. Фотографии новых товаров обработаем самостоятельно.

Сортировка товара. Новый товар – отображается первым.

3. Товар.

Слева вверху колонка артикул товара (типа меню), фотографии (их может быть неограниченное количество), описание товара, добавить в избранное, оставить комментарий (который одновременно отсылается администратору по e-mail).

Фотография товарая стоит самая первая. При клике открывается просмотр всех фотографий, допустим) через jsImageBox (пример на сайте http://jsimagebox.ru/, если можете - предложите что-то получше).

Затем серая звёздочка «Добавить в избранное». Если товар уже в избранном - желтая звёздочка.

Потом, чуть ниже, идёт описание.

Затем возможность оставить комментарий.

Все комментарии становятся видны пользователям после одобрения администратором. О сообщается чём пользователю.

Админская часть.

1. Добавить клиента. Логин, пароль, e-mail. Заблокировать клиента. Редактировать данные клиента. Статистика клиента: дата добавления в базу (регистрация), последний логин, время на сайте, IP, просмотренные товары.

2. Товар. Добавить, заблокировать и редактировать.

Добавить превьюшку, фотографии (неограниченное количество), артукул товара (название), описание. В описании можно использовать HTML код (по крайней мене в форматировании планируется использовать , , в дальнейшем, не исключено, понадобится вставлять ролики из http://www.youtube.com/)

Комментарии к товару. Разрешить, удалить, редактировать (с возможностью использовать HTML, так как не исключено, что придётся ответить что-то от имени администратора, что-то разъяснить...)

Два вида сортировки товара: а) новый товар - отображается первым; б) отображать по рейтингу в зависимости от того, сколько клиентов добавили товар в избранное.

3. Отослать e-mail сообщение всем клиентам.

-------

HTML
13 лет назад
Sawadee
Сергей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Изменить параметр

    $50

    Ребята нужна помощ... нужно поменять параметр таймаута в программе. А точнее параметры частоты обновления информации с сервера. разкомпелированная програмка в прикрепленом архиве.. если возьметесь по результату 300руб на мобильнок или через терминалы на любые ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ошибки авторизации - Wordpress

    1. Когда человек вводит неправильный логин или пароль, не всплывает сообщение, что он не правильно ввел, просто сбрасывается. Надо исправить. 2. Ну могу найти , где редактируется в регистрационной форме "имя пользователя". ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт Python Django

    Суть задания такова: есть сайт www.catapulta.dp.ua . Он написан на питоне/джанго с использованием LFS http://www.getlfs.com/. Так вот, на базе этого сайта мне необходимо сделать новый сайт с новым дизайном. Мы открываем новое направление в бизнесе ...

    DjangoPython
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Консультации по разворачиванию сайта

    Есть разработанная программа (C#, SQL, MVC4). На локальном компьютере сайт удается поднять, однако при переносе его на сервер возникает целый ряд сложностей. Экран отображается совсем не так как он был разработан. Необходимо ...

    SQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание движка для базы законодательства

    Создал базу на форуме phpbb. Теперь задача сделать эту базу в оффлайн версии. Сразу оговорюсь - "качалки" не подходят. Щас немножко переделываю - результат можно скачать по адресу: http://zem.ua/docs/SZZ_setup.zip ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оболочка для сайта с небольшим изменением кода.

    $50

    Нужна програмка, в которой будет открываться сайт elcats.ru и нормально работать соответственно. единственное, что она должна делать, это изменить ссылку "цена", на нужный мне сайт. И ссылку открывать не в себе, а в ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Парсер

    програмка запрашивает статистику с сайта !с уже зарегистрированного акаунта! (сайт не имеет API так что придется парсить) и заносит в БД. Желательно PHP

    PHP
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разыскиваются талантливые программисты

    Добрый день. Группой компаний для реализации своих проектов неспешно разыскиваются талантливые разработчики. Качества которые для нас важны, по убыванию важности: - Точное соблюдение сроков - Прямота рук и ...

    AJAXHTMLJavaScriptjQueryMySQL
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад