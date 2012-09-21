Нужно на сайте, админка osCommerce сделать возможность выбора характеристики товара, в зависимости от характеристики меняется цена.
Необходимо создать сайт (каталог товаров)
Клиентская часть.
1. Главная страница.
Логин, пароль, ок (войти).
Три раза не правильный пароль - заблокировать IP (или пользователя) на сутки (допустим). Подскажите, как лучше? :)
2. Каталог продукции.
Слева вверху колонка артикул товара (типа меню), справа вверху фотографии-превьюшки. Под превьюшками через
артикул товара, серая звёздочка «Добавить в избранное». Если товар уже в избранном - желтая звёздочка. При повторном нажатии на желтую звездочку страница плавно перемещается вниз.
Внизу панель ИЗБРАННОЕ.
Надпись ИЗБРАННОЕ и в скобочках количество товара в избранном у клиента. Допустим: ИЗБРАННОЕ (5)
Потом чуть ниже фотографии-превьюшки избранного, под превьюшками через
артикул товара и надпись «Убрать из избранного», кликая на которую.
N. B. Вопросу размеров фотографий (равно как и дизайну страницы) внимания не уделять. Все фотографии и их превьюшки уже готовы. Фотографии новых товаров обработаем самостоятельно.
Сортировка товара. Новый товар – отображается первым.
3. Товар.
Слева вверху колонка артикул товара (типа меню), фотографии (их может быть неограниченное количество), описание товара, добавить в избранное, оставить комментарий (который одновременно отсылается администратору по e-mail).
Фотография товарая стоит самая первая. При клике открывается просмотр всех фотографий, допустим) через jsImageBox (пример на сайте http://jsimagebox.ru/, если можете - предложите что-то получше).
Затем серая звёздочка «Добавить в избранное». Если товар уже в избранном - желтая звёздочка.
Потом, чуть ниже, идёт описание.
Затем возможность оставить комментарий.
Все комментарии становятся видны пользователям после одобрения администратором. О сообщается чём пользователю.
Админская часть.
1. Добавить клиента. Логин, пароль, e-mail. Заблокировать клиента. Редактировать данные клиента. Статистика клиента: дата добавления в базу (регистрация), последний логин, время на сайте, IP, просмотренные товары.
2. Товар. Добавить, заблокировать и редактировать.
Добавить превьюшку, фотографии (неограниченное количество), артукул товара (название), описание. В описании можно использовать HTML код (по крайней мене в форматировании планируется использовать , , в дальнейшем, не исключено, понадобится вставлять ролики из http://www.youtube.com/)
Комментарии к товару. Разрешить, удалить, редактировать (с возможностью использовать HTML, так как не исключено, что придётся ответить что-то от имени администратора, что-то разъяснить...)
Два вида сортировки товара: а) новый товар - отображается первым; б) отображать по рейтингу в зависимости от того, сколько клиентов добавили товар в избранное.
3. Отослать e-mail сообщение всем клиентам.
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