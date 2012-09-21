Оболочка для сайта с небольшим изменением кода.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка98 просмотров

Нужна програмка, в которой будет открываться сайт elcats.ru и нормально работать соответственно.

единственное, что она должна делать, это изменить ссылку "цена", на нужный мне сайт.

И ссылку открывать не в себе, а в браузере пользователя по-умолчанию.

Чем проще будет реализовано, тем лучше. Не хотелось бы, чтобы требовались сторонние фреймфорки для ее работы.

Исходники также нужны.

13 лет назад
mongolor
Максим 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

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