Оболочка для сайта с небольшим изменением кода.

Нужна програмка, в которой будет открываться сайт elcats.ru и нормально работать соответственно.

единственное, что она должна делать, это изменить ссылку "цена", на нужный мне сайт.

И ссылку открывать не в себе, а в браузере пользователя по-умолчанию.

Чем проще будет реализовано, тем лучше. Не хотелось бы, чтобы требовались сторонние фреймфорки для ее работы.

Исходники также нужны.