Требуется помощь с sh404sef

Добрый день

joomla 1,5 VM 1 Sef404

требуется помощь

Sh404 почему то неверно формирует ссылки пагинации ..как основной урл страницы допустим 4 ставит урл страницы 2 , а как дубль ставит как раз урл страницы 4 (нужный)..и нужно заходить и менять путем переставления звездочки основного урла с неверного на верный...море страниц и не понимаю почему и как побороть

Версия sh404 последняя 2.5.0.1040

стоит уже выдача в 36 позиций , непонятно почему создаются другие limit'ы