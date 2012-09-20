Пример скрипта http://ati.su/Trace/Default.aspx?EntityType=Trace&City1=2747&City5=3611&MapVisible=True Нужно сделать такой же. Привязка идет к гугл картам. Можно использовать API. По ссылке дан пример того, что нужно. От вас цена и срок.
Требуется помощь с sh404sef
Добрый день
joomla 1,5 VM 1 Sef404
требуется помощь
Sh404 почему то неверно формирует ссылки пагинации ..как основной урл страницы допустим 4 ставит урл страницы 2 , а как дубль ставит как раз урл страницы 4 (нужный)..и нужно заходить и менять путем переставления звездочки основного урла с неверного на верный...море страниц и не понимаю почему и как побороть
Версия sh404 последняя 2.5.0.1040
стоит уже выдача в 36 позиций , непонятно почему создаются другие limit'ы
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