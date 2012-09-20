Добрый день,

мы ищем PHP программиста с опытом работы с Zend Framework для работы над веб-проектами нашей компании на постоянной основе. В основном, это будет поддержка существующих проектов, но в перспективе также разработка новых.

Требования:

Хорошее знание PHP, Zend Framework, mysql.

Большим плюсом будет что-то из следующего:

- опыт создания AJAX-интерфейсов,

- опыт работы с jQuery, PayPal IPN, Google Checkout/Wallet, Payza и/или WebMoney API.

- начальный уровень знания английского.

Условия:

тип работы - удаленный, часы работы выбираете самостоятельно.Оплата - ежемесячно, 1-5 числа за расчетным, первый месяц возможна еженедельная оплата.

Вместо собеседования - небольшое тестовое задание. Ждем Ваши резюме на [email protected] с темой письма "PHP программист"