Работа с датами! Нужно сделать один класс и 4 функции для обновления дат
Web-разработчик, программист битрикс
Нам требуется Web-разработчик (Php-разработчик, Bitrix-
программист, Программист 1с:битрикс)
Кроссбраузерная верстка и интеграция шаблонов в 1С-Битрикс. Разработка и доработка новых модулей и компонентов для CMS Bitrix.
Опыт разработки на Битрикс, наличие готовых проектов в сети. Хорошие знания: PHP‚ MySQL, HTML‚ CSS‚ JavaScript‚ Ajax.
Большим плюсом будет знание других CMS (Joomla, UMI)
Условия:
— Постоянная работа, свободный / гибкий график, работа на территории работодателя
— У нас гибкий график работы и возможность работы удаленно.
— Молодой дружный коллектив.
— 5-ти дневная рабочая неделя (количество часов обсуждаемо). Возможность совмещения с учебой.
— Заработная плата по итогам собеседования
— Возможен профессиональный и зарплатный рост.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $15Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Надо написать рабочий скрипт для отправки данных с сайта. пример скрипта ssk.ua в шапке заказ обратного звонка рисунок формы в файлеЗавершен13 лет назад
Требуется специалист WebAsyst. Примерный фронт работ: оптимизация интерфейса, системы количественного учета товара, отображения в поисковиках, создание архива форума. Желательны дальнейшие консультации. Оплата договорная. Контакты: [email protected]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо сложное программирование PHP под спицефические нужды на движке Wordpress. Детально при переписке. Важно чтобы качественно и недорого.Закрыт13 лет назад
Здравствуйте. Необходимо по prestashop выполнить 2 задачи: 1. поправить верстку модулей Категории, Просмотренные товары, Популярные товары, Новые товары урл shop(точка)sabert(точка)com(точка)ua 2. Сверстать из ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Стоит версия 6.26 сайт http://narazves.com/ , надо: 1) сделать ЧПУ , чтобы в url подставлялся title на траснлите. (при этом проверить, чтобы работали все внутренние ссылки) 2) надо сделать карту сайта и ...Завершен13 лет назад
Сайт для продажи квартир, интересует уже готовое ПО уже запущенного проекта.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Написать ТЗ автопортала. По сути, надо описать функционал auto.ru Ждем ваши предложения по цене, срокам и опыту подобной работы.Завершен13 лет назад
- $100
Мне нужен человек, который сможет сделать модуль для этого сайта http://www.freelancer.com/affiliates/dmonco/ по их API документации. Модуль должен обновлять данные. Также должен быть фильтр по категориям.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется сделать WHOIS сервис для сайта на DLE.Поправить стили для таблиц.Подробнее в переписке.Завершен13 лет назад