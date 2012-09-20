Web-разработчик, программист битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нам требуется Web-разработчик (Php-разработчик, Bitrix-

программист, Программист 1с:битрикс)

Кроссбраузерная верстка и интеграция шаблонов в 1С-Битрикс. Разработка и доработка новых модулей и компонентов для CMS Bitrix.

Опыт разработки на Битрикс, наличие готовых проектов в сети. Хорошие знания: PHP‚ MySQL, HTML‚ CSS‚ JavaScript‚ Ajax.

Большим плюсом будет знание других CMS (Joomla, UMI)

Условия:

— Постоянная работа, свободный / гибкий график, работа на территории работодателя

— У нас гибкий график работы и возможность работы удаленно.

— Молодой дружный коллектив.

— 5-ти дневная рабочая неделя (количество часов обсуждаемо). Возможность совмещения с учебой.

— Заработная плата по итогам собеседования

— Возможен профессиональный и зарплатный рост.

AJAXCSSHTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHP
13 лет назад
art812
Артем 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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