WHOIS для сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки134 просмотра

Требуется сделать WHOIS сервис для сайта на DLE.Поправить стили для таблиц.Подробнее в переписке.

13 лет назад
parallaksus
Наталья 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад
$100
3 дня
С задачей справились.Все хорошо.
Как всегда, с оплатой никаких проблем, с пониманием и компетентностью все хорошо

Заявки фрилансеров

PerfectoWeb
Давид 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
13 лет назад