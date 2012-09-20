Ищем веб-программиста на Drupal

Добрый день.

Ищем веб программистов со знаниями Drupal.

В аттаче примеры того что нужно реализовать. Данное задание является тестовым и оплачивается. Требуется выполнить только программную реализацию не включающую верстку.

Справившимся будет предоставлена еще очень много интересной работы на разных проектах исходя из уровня.

Требования к исполнителю:

- фрилансер

- большое предпочтение проживающим на территории Украины

- ответственность

- указания времени работы(в день или на задание) и жесткое исполнение данного требования

Требования к знаниям:

- уверенные знания php,mysql

- желательно знание jQuery

- Drupal 7 на уровне своих модулей, темизации, хуков и всего такого

От нас:

- четкое задание

- помощь во всех вопросах(включая технические моменты реализации)

- четкое выполнение денежных обязательств

- обеспечение техническими средствами

Кого заинтересовало данное предложение задавайте вопросы, оставляйте ваши предложения с ценой и сроками.