В идеале ищется человек, знакомый с cs-cart (2.2 версия) и пониманием smarty шаблона, css верстки. Нужно написать модуль доставки, поправить логику работы сайта и много мелких и не очень правок сделать.
Ищем веб-программиста на Drupal
Добрый день.
Ищем веб программистов со знаниями Drupal.
В аттаче примеры того что нужно реализовать. Данное задание является тестовым и оплачивается. Требуется выполнить только программную реализацию не включающую верстку.
Справившимся будет предоставлена еще очень много интересной работы на разных проектах исходя из уровня.
Требования к исполнителю:
- фрилансер
- большое предпочтение проживающим на территории Украины
- ответственность
- указания времени работы(в день или на задание) и жесткое исполнение данного требования
Требования к знаниям:
- уверенные знания php,mysql
- желательно знание jQuery
- Drupal 7 на уровне своих модулей, темизации, хуков и всего такого
От нас:
- четкое задание
- помощь во всех вопросах(включая технические моменты реализации)
- четкое выполнение денежных обязательств
- обеспечение техническими средствами
Кого заинтересовало данное предложение задавайте вопросы, оставляйте ваши предложения с ценой и сроками.
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