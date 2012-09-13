Php-программирование для редактирования сайта.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок147 просмотров

Нужно доделать сайт с использованием php и mysql

Так же будет дополнительная работа за дополнительный оклад.

MySQLPHP
13 лет назад
NikSerg63
Назаров 
34 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров