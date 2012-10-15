Сайт на Шопскрипт (доработки)

Требуется сделать ряд доработок по внешнему виду интернет магазина sadteh24.ru:

1. Дизайн как на картинке в прикрепленном файле(два файла - первый как сейчас, второй как надо в результате)

2. Устранить проблему с работой левого меню каталога, есть проблемы с отображением

3. Мини-изображение товара в каталоге сжимается, нужно сохранить пропорции оригинальной картинки

4. Еще ряд доработок, это уже при конкретном ТЗ.