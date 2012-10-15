Сайт на Шопскрипт (доработки)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки124 просмотра

Требуется сделать ряд доработок по внешнему виду интернет магазина sadteh24.ru:

1. Дизайн как на картинке в прикрепленном файле(два файла - первый как сейчас, второй как надо в результате)

2. Устранить проблему с работой левого меню каталога, есть проблемы с отображением

3. Мини-изображение товара в каталоге сжимается, нужно сохранить пропорции оригинальной картинки

4. Еще ряд доработок, это уже при конкретном ТЗ.

13 лет назад
mannybanana
Павел 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Roronoa
Никита 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$250
4 дня
Всегда на связи, работает оперативно и качественно, Спасибо за хорошую работу. Надеюсь поработаем еще по второму проекту!=)
Отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

Roronoa
Никита 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад