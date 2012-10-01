Полная настройка Google Analitcys

Необходимо полностью настроить счетчик GA для интернет-магазина, а именно мы должны иметь возможность видеть источники траффика, такие как директ, адвордс, естественный поиск, тогр.меил. Видеть заказы, сделанные пользователями из этих источников и их суммы. Естественно, должно отслеживаться количество пользователей положивших товар в корзину и заказавших его.

предоставлю гостевой доступ к GA от другого сайта, где все это уже настроено, чтобы можно было взять за образец. Указывайте цену и сроки.

Спасибо