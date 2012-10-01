Полная настройка Google Analitcys

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка127 просмотров

Необходимо полностью настроить счетчик GA для интернет-магазина, а именно мы должны иметь возможность видеть источники траффика, такие как директ, адвордс, естественный поиск, тогр.меил. Видеть заказы, сделанные пользователями из этих источников и их суммы. Естественно, должно отслеживаться количество пользователей положивших товар в корзину и заказавших его.

предоставлю гостевой доступ к GA от другого сайта, где все это уже настроено, чтобы можно было взять за образец. Указывайте цену и сроки.

Спасибо

13 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

hand-made
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$85
1 день
Андрей выполнил работу в срок и без лишних вопросов. Сотрудничеством довольны.
Четкая постановка задачи и готовность ответить на любые вопросы по проекту. Оплата вовремя. Приятно работать!

Заявки фрилансеров

hand-made
Андрей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад