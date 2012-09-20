Необходимо написать модульную систему для конфигурации следующих служб (стартап): 1. Proxy сервер squid (резка трафика, ограничение доступа, резка рекламы, просмотр статистики, подключение к существующему домену AD или Ldap для аутентификации пользователей) ...
Доработка модулей InstantCMS версия 1.9
Рабочая среда - InstantCMS версия 1.9
Задание: нужно сделать ограничение по доступу к файлам пользователей.
При добавлении файла в хранилище можно выбрать, кому он может быть показан - Всем, Зарегистрированным, Друзьям, По паролю. В последнем случае ссылка на файл дается только при вводе пароля установленного пользователем. Файлы должны храниться и отображаться в каталогах, в текущей реализации файлы пользователя располагаются в папке пользователя без какого-либо упорядочивания и так же отображаются.
Для папки действуют такие же ограничения как и для файла.
На каждый вид безопасности в базе должна быть соответствующая пиктограмма
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