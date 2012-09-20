Доработка модулей InstantCMS версия 1.9

Рабочая среда - InstantCMS версия 1.9

Задание: нужно сделать ограничение по доступу к файлам пользователей.

При добавлении файла в хранилище можно выбрать, кому он может быть показан - Всем, Зарегистрированным, Друзьям, По паролю. В последнем случае ссылка на файл дается только при вводе пароля установленного пользователем. Файлы должны храниться и отображаться в каталогах, в текущей реализации файлы пользователя располагаются в папке пользователя без какого-либо упорядочивания и так же отображаются.

Для папки действуют такие же ограничения как и для файла.

На каждый вид безопасности в базе должна быть соответствующая пиктограмма