Проект по разработке WiKi

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка148 просмотров

Необходимо разработать вики сайт по прототипу: http://www.conceptlogic.ru/wikiCL/

Верстка и дизайн – стандартный бутстрап или его интерпритации (http://bootswatch.com/) или html5 boilerplate

Предложения просьба озвучивать с предполагаемым сроком реализации и ссылкой на имеющиеся работы именно в области вики проектов! Движок предлагайте.

BootstrapHTML
13 лет назад
itcraft
Юрий 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров