Требуется создание и наполнение портала на юридическую тематику. Движок - DLE. Дизайн - есть. Структура - есть только набросок. Помощь со стороны заказчика - будет. Нужно постепенное создание и наполнение (понятно что ...
Программа учета нажатия кнопки Like на странице FB
Необходим скрипт учета нажатия кнопки лайк на конкретной странице компании соцсети facebook.
Нажимающий Like должен заноситься в отдельную базу с указанием даты и времени лайка, ссылкой на профиль залайкавшего, ссылка на объект лайка
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