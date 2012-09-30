Программа учета нажатия кнопки Like на странице FB

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка119 просмотров

Необходим скрипт учета нажатия кнопки лайк на конкретной странице компании соцсети facebook.

Нажимающий Like должен заноситься в отдельную базу с указанием даты и времени лайка, ссылкой на профиль залайкавшего, ссылка на объект лайка

13 лет назад
zampolit-vvp
Пилипчук 
43 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Fanet
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$50
1 день
Вдумчиво подошел к задаче, предложил решения и помог в доработке тз. результатом доволен - думаю продолжим сотрудничать

Заявки фрилансеров

Fanet
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад