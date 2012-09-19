Ищу программиста или команду для доработки функционала аналитического сервиса. Сделан на друпале. Задания оформляем ТЗ, оплата сдельная. Сервис сложный, но кому-то в этом все таки надо разобраться :) тестовое тз вышлю по запросу
Блок вывода для a-cms
Для сms - http://www.a-cms.ru/
Нужно сделать блок вывода или просто написать код, который можно добавить в шаблон, который выведет последние активные темы форума. По типу новые сообщения на форуме. Как на форумных движках.
Подробности при контакте.
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