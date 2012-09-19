Блок вывода для a-cms

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Закрыт1 заявка83 просмотра

Для сms - http://www.a-cms.ru/

Нужно сделать блок вывода или просто написать код, который можно добавить в шаблон, который выведет последние активные темы форума. По типу новые сообщения на форуме. Как на форумных движках.

Подробности при контакте.

13 лет назад
vtros
Ант 
55 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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