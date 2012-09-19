Сделать подписную страницу на сайте

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка133 просмотра

Нужно сделать подписную страницу на сайте.

- Сайт работает на CMS Joomla.

- Вводимые в форму имя и e-mail должны попадать в базу данных на хостинге.

- Дизайн (psd), фотографии, шрифты, картинки – все есть и будет выслано позже.

Время на выполнение – 6 часов

Оплата Яндекс деньгами - 400 руб

P.S. Подробное ТЗ прикрепил.

P.P.S. Остальные файлы и фото – после согласования

Joomla
13 лет назад
KonstantinD1
Константин 
42 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров